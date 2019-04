Raab Top 8 im Baugewerbe bei "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe"

Im Wettbewerb "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2019" im Baugewerbe des Wirtschaftsmagazin s Focus Money, hat die Raab Baugesellschaft den achten Platz erreicht. In einer Studie wurde die Ausbildungsqualität in den mitarbeiterstärksten Betrieben der Republik untersucht.

20 000 Firmen hatten Fragebögen erhalten. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) aus Hamburg wurden nun die Ergebnisse ausgewertet und bekannt gegeben. Insgesamt wurden 985 Firmen in verschiedenen Branchen ausgezeichnet, die alle mit einem Score von mindestens 50 (von 100) bewertet wurden. Für das begehrte Siegel haben sich über 60 Bauunternehmen aus ganz Deutschland beworben.

Gute Zukunftsperspektiven

"Abwechslungsreiche Aufgaben für die Auszubildenden, gute Zukunftsperspektiven und ein respektvoller Umgang" zeichnet exzellente Ausbildungsbetriebe aus, so heißt es in der Studie. Die Ebensfelder Baufirma Raab konnte bei der Erfüllung dieser Kriterien punkten. Nun hat das Team um Geschäftsführer Wolfgang Schubert-Raab einen stolzen achten Platz erreicht.

Elf Auszubildende bei Raab

Aktuell sind elf Auszubildende im Unternehmen beschäftigt.Zu den angebotenen Lehrstellen gehören: Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Straßen- und Kanalbauer, Baugeräteführer, jeweils für alle Geschlechter, sowie die Möglichkeit für ein duales Studium zum Bauingenieur.

Bei der Feierstunde im Firmengebäude am Freitag war auch Prominenz anwesend. Bürgermeister Bernhard Storath, der sich noch zu gut an einen Spruch aus seiner Kindheit erinnerte ("Sei schlau, geh' auf'n Bau!") gratulierte zu der Auszeichnung. Auch Kreishandwerksmeister Mathias Söllner vfreute sich: "Ausbilden allein ist es nicht. In einer großen Firma ist es wohl nicht üblich, dass der Chef seine Lehrlinge persönlich kennt", lobte er das gute Klima in der Firma. Aber nicht nur auf die berufliche Entwicklung der Jugendlichen wird bei Raab eingegangen, sondern auch auf die private: Ausbildungsleiter Thomas Polzer bespricht sich regelmäßig mit den jungen Leuten, geht auf sie ein, was Fragen zu Prüfungsvorbereitung in der Berufschule angeht, oder geht auf ihre persönlichen Belange ein. "Der Erfolg gibt uns recht", sagte er stolz und die jungen Männer nickten zustimmend. ds