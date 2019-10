R.I.O.!-Teilnehmer gesucht - es wird spannend für den Nachwuchs

Die Bewerbungsphase ist vorbei, jetzt wird es spannend: Welche Bands setzen sich durch und erspielen sich einen Platz bei der R.I.O.!-Clubtour? Am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr, stellen sich vier ausgewählte Bands dem Publikum im "Struwwelpeter" in Kronach. Der Eintritt ist frei, da der Vorentscheid Teil der Take MeMag-Musiknacht ist.

Eine hochkarätige Jury entscheidet, wer den mitreißendsten Auftritt hat und somit die Region Kronach/Coburg/Lichtenfels bei der R.I.O.!-Clubtour im Frühjahr 2020 vertreten wird. Die Veranstaltungsreihe "Rock in Oberfranken!" des Bezirks Oberfranken ist schon seit vielen Jahren fest in der Bandszene der Region verankert. "Wir wollen mit dem R.I.O.!- Festival die oberfränkische Musikszene zusammenzubringen und vernetzen", erklärt Bezirkstagspräsident Henry Schramm das Ziel des Bandcontests in einer Pressemitteilung.

Nachwuchsbands aus den Musiksparten Rock und Pop, Indie und Punk waren auch in diesem Jahr wieder dazu aufgerufen, sich zu bewerben, um bei den Auswahl-Festivals anzutreten. Die vier regionalen Sieger gehen dann im Frühjahr 2020 gemeinsam auf Tour durch die oberfränkischen Clubs. Den Höhepunkt der Tour 2020 bildet das YourStage Festival in der Freiheitshalle Hof.

Beim Vorentscheid der Region Kronach/Coburg/Lichtenfels am 26. Oktober, sind folgende Bands am Start: Aus Coburg kommen Pantsdown: kreative Rock Riffs, kombiniert mit progressiven Elementen und einer mächtigen Stimme. Das Trio aus Coburg verbindet in seinen Songs modernen Alternative mit kernigem Rock-Sound und einem außergewöhnlichen Gesang. Seit 2017 ist Panzertape aus Coburg dem Taperock ergeben und streift nun mit der Hakuna Matatatour durch die Welt. Vier Akkorde und überqualifizierte Basslines bilden zusammen mit zweistimmigem Gesang den perfekten antifaschistischen Stimmungspunk um die verwirrenden Drumbeats von Seeräuber Opa Fabian. Außerdem Hunter und Punchline sowie Null Negativ. Unter dem Namen "Unschlagbar" waren die vier Jungs vor 2018 in und um Kronach mit deutschsprachigen Punkrock zu hören. Im Juli 2018 begann man ein neues Kapitel in der Bandgeschichte unter dem Namen "Null Negativ". red