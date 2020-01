Quote wintergemäß

Der Wintereinbruch blieb in diesem Jahr im Januar aus. Dennoch reagierte der Ar-beitsmarkt im Agenturbezirk Bamberg-Coburg mit dem jahreszeitlich üblichen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen. Die Arbeitslosigkeit stieg in den vergangenen vier Wochen um 1949 Personen (+19,4 Prozent) auf 11 970, teilt die Agentur in ihrem Pressebericht mit.

Wie es weiter heißt, waren größtenteils - zu 81,2 Prozent - Männer von den saisonal bedingten Entlassungen betroffen. Ihre Arbeitslosigkeit erhöhte sich um 1583 (+28,2 Prozent). Der Grund: Zum Jahreswechsel wird in den witterungsabhängigen Berufen die Belegschaft vorübergehend entlassen. Auch befristete Arbeitsverträge laufen aus. Aus diesem Grund steigt in den ersten Wochen des Jahres die Zahl der Arbeitslosen sprunghaft an. Der Großteil der Be-schäftigten im Bauhandwerk sind Männer.

Im Landkreis Coburg stieg die Arbeitslosigkeit im Januar deutlich stärker als in der Stadt. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich jahreszeitlich bedingt um 232 (+15,2 Prozent) Personen auf 1754. Es verloren 1,4 Prozent mehr Menschen ihre Be-schäftigung als 2019. Gleichzeitig fanden 4,8 Prozent mehr Personen einen neuen Arbeitsplatz. Die Zahl der Arbeitslosen vergrößerte sich seit dem letzten Jahr um 5,2 Prozent (+87 Personen). Im vergangen Monat stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent (Vorjahr 3,3 Prozent). Der Arbeitgeberservice bekam im Januar 149 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote aus dem Landkreis gemeldet, 11,8 Prozent (-20) weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool sind derzeit 877 Jobangebote, 16,3 Prozent weniger (-171) als im Vorjahresmonat.

In der Stadt Coburg fiel der Winteranstieg der Arbeitslosigkeit saisonüblich aus. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Januar um 112 (+10,3 Prozent) Personen auf 1195. Das ist der schwächste Anstieg im Agenturbezirk. Die Arbeitslosigkeit liegt um 16 Personen (-1,3 Prozent) unter dem Vorjahresniveau. Es verloren 16 Menschen mehr ihre Beschäftigung als im letzten Jahr. Zeitgleich fanden acht Personen weniger einen neuen Arbeitsplatz. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Pro-zentpunkte auf 5,2 Prozent (Vorjahreswert 5,3 Prozent). Im Januar meldeten die Arbeitgeber aus der Stadt Coburg dem Arbeitgeberservice 145 sozialversicherungspflichtige Stellen. Das sind 31,9 Prozent (-68) weniger als vor einem Jahr. red