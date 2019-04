"Quindici" singt gerne auch zu zwölft

"Quindici" kommt aus dem Italienischen und heißt "15". Mit 15 Sängern gründete sich das Vokalensemble im Jahr 1999 - vor genau 20 Jahren - in Höchstadt. Anlass war die Hochzeit von Martina und Lukas Schwägerl ein Jahr zuvor. Bei den Hochzeitsvorbereitungen stellten die jungen Leute fest, dass gemeinsames und mehrstimmiges Singen echt Spaß macht, und so blieben sie bis heute mit Begeisterung dabei.

Meistens sind es 15 Sänger, aber auch in diesem Ensemble fand schon ein Wechsel statt. Wenn es einen Sänger beruflich in die Welt hinaustreibt, dann kann er oder sie meist nicht mehr regelmäßig zu den angesetzten Proben kommen. "Wenn wir mal weniger als 15 sind, dann nennen wir uns aber deswegen nicht um", sagt Georg Schlee, der Mann mit dem Taktstock.

Das Vokalensemble trifft sich nur projektbezogen zur Probe im Wohnzimmer des musikalischen Leiters. Es ist ein vielseitiger Chor, der längst nicht nur eine musikalische Sparte bedient und weit über die Grenzen Höchstadts hinaus bekannt ist. Das Repertoire des Ensembles ist ein Stilmix aus Rock und Pop, A-cappella-Gesang, Jazz, Klassik und neuem geistlichen Liedgut mit und ohne (meist selbst gestellter) Begleitung. Über die ersten Sängerjahre verteilt fanden diverse Projektkonzerte 1999, 2002, 2003 und 2004 statt. Im Jahr 2006 lud "Quindici" zum ersten Weihnachtskonzert in die Georgskirche ein.

Gesang für den guten Zweck

2012 dann ein Highlight der Chorgeschichte: "Quindici goes Upstairs". Das Vokalensemble und die Rockband "Upstairs" präsentierten Pop- und Rockklassiker verstärkt durch Streicher und Bläser mit Arrangements aus eigener Feder. Im Jahr 2013 war es das Adventskonzert "Gaudete" zusammen mit dem Kammerorchester unter Leitung von Rüdiger Kaufmann, das viele Besucher in die Georgskirche lockte.

2010 wirkten die Sänger bei einer Benefizgala "Ein Herz für Haiti" in Schlüsselfeld mit und trugen so dazu bei, dass die begeisterten Zuhörer nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Geldbeutel öffneten. Bei dieser von der Stadt und der Feuerwehr veranstalteten Benefiz-Gala kamen stattliche 11 000 Euro für den Hilfsfonds des Erzbistums Bamberg zusammen.

Im Jahr 2012 leitete Georg Schlee ein kurzweiliges Konzert der drei Höchstadter Grundschulen in der Aischtalhalle, und natürlich trat das Vokalensemble dabei ebenfalls auf. Im Jahr 2013 gab "Quindici" dem interreligiösen Gottesdienst bei dem Festgottesdienst 500 Jahre Spitalkirche St. Anna ein feinfühlig künstlerisches Gepräge und machte den Gottesdienst zu einem festlichen Erlebnis. Im Jahr 2015 standen der "Karneval der Tiere und weitere tierisch gute Musik" auf dem Programm. Unter der Leitung von Georg Schlee präsentierten der Förderkreis "pro musica" und das Gymnasium Höchstadt dieses wundervolle Konzert. Wie es sich anhört, wenn Hund, Katze, Kuckuck und Eule gemeinsam singen, zeigte das Vokalensemble eindrucksvoll mit einem Werk vom Anfang des 17. Jahrhunderts.

Auftritte auch bei Vereinen

Im Jahr 2017 wirkte "Quindici" erfolgreich bei der Vokalnacht mit - im Chor-Gepäck hatte es eine wunderbare Auswahl seines umfangreichen Repertoires - gewohnt abwechslungsreich und spritzig. Es ertönten A-cappella-Klassiker wie "Puttin on the Ritz" oder "A cappella in Acapulco". Auch beim Festival der Chöre 2018 in der Wehrkirche in Hannberg unter dem Titel "Kultur in der Kirchenburg" durften die Sänger nicht fehlen. Einer der jüngsten großen Auftritte war die Mitwirkung bei Rüdiger Kaufmanns Oratorium "Maria Magdalena" in der Osterzeit des vergangenen Jahres. Natürlich umrahmen die Sänger immer wieder auf Anfrage private Feste und Feiern von Vereinen wie im Dezember den Ehrungsabend des SC Adelsdorf.

Nun sind die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert 20 Jahre Quindici abgeschlossen. Die Sänger freuen sich, viele Liebhaber der Chormusik am Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Höchstadt begrüßen zu dürfen.