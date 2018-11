"Quilling - Engel & Sterne" in Thonberg

Die Volkshochschule bietet mit Sandra Krumm einen Kreativ-Abend für Erwachsene "Quilling - Engel & Sterne" an. Aus unterschiedlichen Papierstreifen entstehen wie von Zauberhand kleine Figuren. Der Kurs findet am Montag, 3. Dezember, 19 bis 20.30 Uhr, im Vereinszimmer im Bürgerhaus statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red