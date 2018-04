Quicklebendiges Saisonende

Ein unterhaltsames Zweipersonenstück mit Pascal Breuer ("Im Tal der wilden Rosen", "Traumschiff," "Pfarrer Braun") als eher schüchterner kontaktsuchender Scheidungssingle und Judith Hildebrandt ("Marienhof" und "Sturm der Liebe"), die in fünf höchst unterschiedliche Frauenrollen schlüpft, wird einen quicklebendigen Saisonabschluss präsentieren, denn bei viereinhalb Erstbegegnungen, geprägt von Befangenheit, Missverständnissen, Gefühlen und Lebensweisheiten, kann so einiges passieren.

Die Tatsache, dass tausende von Menschen Kontaktanzeigen inserieren und jede Annonce im Durchschnitt 40 Zuschriften erhält, zeugt von der Reduktion unmittelbarer Kommunikation und der daraus resultierenden Vereinsamung. Karriere und Erfolgsstreben ist vielen wichtiger als menschliche Kommunikation. Und für die Partnersuche gibt's dann halt Kontaktanzeigen. Humorvoll, zugleich aber auch menschliche Eigenheiten entlarvend, stellt Sylvia Hoffman, die Autorin des Theaterstücks, die Frage, ob man Liebe planen und inszenieren kann oder ob das Zusammenfinden von Menschen nicht doch mehr mit Glück oder dem richtigen Augenblick zu tun hat.

Karten zu den vergnüglichen Komödienabenden im Kreiskulturraum an der Berufsschule gibt es noch bis Freitagmittag im Vorverkauf für 20 Euro (Schwerbehinderte 14 Euro, Schüler, Studenten, Arbeitslose 9 Euro) beim Kreiskulturreferat im Landratsamt und eventuell noch an den eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffneten Abendkassen. Dort gilt ein erhöhter Preis. red