Die Bürger der Gemeinde Weißenohe sind zur Sitzung des Gemeinderates eingeladen, die am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr im neuen Rathaus stattfindet. Auf der Agenda stehen unter anderem folgende Punkte: Querungsmöglichkeit für Schüler an der Hauptstraße (Weißenohe, erste Einfahrt), Bericht über die Sitzung des Abwasserzweckverbandes Obere Schwabach; Bezuschussung einer Praktikantenstelle im Kindergarten Weißenohe; Beratung über einen neuen Brunnen am "Plärrer"; Beteiligung Bebauungsplan "Ehemaliges Caritasgelände" der Gemeinde Simmelsdorf. red