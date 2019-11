Querschläger trifft Schüler

Gegen einen 14-jährigen Schüler ermittelt die Polizei Kronach derzeit wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung. Der Jugendliche hatte an der Bushaltestelle am Bahnhof mit einem Spielzeugnachbau eines etwa 50 Zentimeter langen, vollautomatischen Schnellfeuergewehrs Plastikkugeln verschossen. Durch einen Querschläger traf der Beschuldigte einen gleichaltrigen Mitschüler und verletzte diesen leicht am linken Auge. Die Tatwaffe wurde polizeilich sichergestellt und an die Erziehungsberechtigten des jungen Mannes übergeben.