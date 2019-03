Quer durch Argentinien

Bilder von drei Reisen nach Argentinien zeigt Lars Hofmann in seiner Reisevision "Argentina - Bastante Grande!" am 8. März um 19.30 Uhr bei "Baumann Wintergarten" in Stockheim. Insgesamt war er mehr als ein halbes Jahr in diesem ziemlich großen Land. Es gibt also viel zu erzählen, denn er hat viele Ecken des Landes in Südamerika bereist - zu Fuß, mit dem Mietauto oder den öffentlichen Bussen.Und dabei hat er viele Menschen kennengelernt und enge Freundschaften geknüpft. Lars Hofmann nimmt beispielsweise mit zu den Iguazu-Wasserfällen und bis nach Feuerland, von den Anden bis an die Atlantik-Küste, auf Weingüter nach Mendoza und zu den Indigenas im farbenfrohen Nordwesten. Und er führt die Zuschauer durch die sagenhaften und unendlichen Landschaften der Pampa und Patagoniens. Schließlich nimmt er mit in die argentinische Lebenswelt und erzählt vom Leben der Freunde in den Kleinstädten der Provinz Entre Rios. red