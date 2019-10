Quellgebiet bei Redwitz

Die CHW-Bezirksgruppe Redwitz lädt am Donnerstag, 3. Oktober, zu einer Exkursion mit dem Geologen Friedrich Leitz und Thilo Hanft ein. Ziel ist das Quellgebiet im Redwitzer Wald. Hier wurden vor 100 Jahren in der politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeit unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg Schichtquellen am Nordhang des Ebnether Berges zur Wasserversorgung von Redwitz gefasst.

Der Hinweg der Exkursion folgt dem etwa zweieinhalb Kilometer langen Leitungsverlauf mit Erläuterungen von Hanft zur Baugeschichte. Leitz wird die Schichten des Berges, ihr Relief und ihre Wasserverhältnisse aufzeigen. Es wird robuste Wanderkleidung empfohlen, da auch Zielpunkte abseits vom Weg aufgesucht werden. Der Rückweg ist frei wählbar.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Industriegebiet Redwitz-Ost bei Fliesen-Müller, Dr. Ludwig-Vierling-Straße 4. red