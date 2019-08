Queen kündigen sich an

Queen, eine der erfolgreichsten Rockbands der 70er und 80er Jahre, sind schon lange zur Legende geworden. Jetzt feiert die Gruppe mit "Forever Queen - performed by Queen-Mania" allabendlich eine grandiose Wiederauferstehung. Am 22. Januar gastiert die Show in der Bamberger Konzerthalle.

"Queen-Mania" bringt den monumentalen Queen-Sound in Perfektion zurück auf die Bühne und überzeugt musikalisch auf ganzer Linie, versprechen die Veranstalter.

