"Quatre baguettes" im Schützenheim

Die Band "Les quatre baguettes" spielt am Sonntag, 25. November, um 19 Uhr, im Frankonia-Schützenheim in Gräfenberg. Fast zwei Jahre nach ihrem ausverkauften Konzert kommt die Gruppe wieder in die Frankonia-Halle nach Gräfenberg. Die Band hat zu Beginn des Jahres ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. In der neuen Besetzung wird von "den besten Baguettes aller Zeiten" gesprochen. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro und an der Abendkasse. red