Quastenflossermusi in St. Moriz

Die Fans der beliebten Guggemusik der Quastenflosser aus der Schweiz dürfen sich freuen: Am Samstag, 14. Juli, wird die lustige Truppe ab 11 Uhr bei ihrem traditionellen Kirchenkonzert erneut für flotte Klänge und tolle Stimmung mitten im Zentrum in der Morizkirche sorgen. Im Übrigen gibt's nicht nur was für die Ohren, sondern auch für's Auge: Unter dem Motto "Fischen Impossible" präsentieren sie sich in neuen fantasievollen (jeweils selbstkreierten) Outfits. "Die Kostüme kommen sehr bunt und in vielen Blautönen daher", versichert Quasti-Frontman Oskar Lützow. Auch neue Stücke haben sie im Gepäck: Waterloo von Abba , Everybody needs somebody von den Blues Brothers und Besame Mucho in einer Ska Version. Nach dem gut einstündigen Konzert begegnen sich dann wie gehabt die Musiker und ihre Fans vor der Kirche zum "Anfassen" bei einem Aperol oder anderem. Foto: Andreas Herzog