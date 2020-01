Quartierskonzept wird vorgestellt

Der Gemeinderat Theres hält seine nächste Sitzung am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Obertheres. Auf der Agenda stehen Aktuelles von der Allianz Main & Haßberge, die Erschließungskosten der Gartenstraße in Untertheres, hier konkret ein Antrag auf Übernahme der Kosten für das dortige Straßenbauprojekt sowie das Quartierskonzept Viehhof (barrierefreies Wohnen, auch für Senioren). red