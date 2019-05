Qualmendes Teil lag auf dem Herd

Ein Rauchmelder löste am Donnerstag um 19.20 Uhr in Dietersdorf einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Der Rauchmelder war über einen Hausnotruf mit einer Servicezentrale verbunden. Über die Integrierte Leitstelle wurde ein Rettungseinsatz in die Wege geleitet. Grund für den ausgelösten Alarm war ein Kunststoffteil auf einer heißen Herdplatte, das rauchte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand auch kein Sachschaden. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung. Das war alles. pol