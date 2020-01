Qualm, Licht und Krach

Noch einmal in dieser Saison öffnen die Eisenbahnfreunde Lichtenfels ihr Vereinsheim, das ehemalige Stellwerk 5 in Lichtenfels, für Besucher.

Dem Ruhrgebiet der 70er Jahre ist die 19 Meter lange "Hochofenanlage" nachempfunden. Hier ziehen Dampflokomotiven ihre schweren Güterzüge durch die rauchgeschwängerte Luft. Nicht nur die Gebäude und Betriebsabläufe haben die Modellbahner im Maßstab H0 (1:87) nachempfunden, sondern auch Qualm, Lichter und das Krachen beim Abstich im Stahlwerk gehören zur Atmosphäre der Modellbahnanlage.

Beschaulicher geht es da auf der nächtlichen Schneeanlage zu. Die kleinste Anlage hat immerhin noch eine Länge von neun Metern. Die kleinen Züge schlängeln sich unter einem nachtblauen Sternenhimmel durch die Winterlandschaft; und wer genau hinsieht, erkennt bestimmt auch das ein oder andere Sternbild wieder.

Das zweite Stockwerk beherbergt eine Anlage nach dem Vorbild der Bern-Lötschberg-Simplon-Strecke in der Schweiz. Sie ist 22 Meter lang und wird auf über 500 Metern Gleis von rund 40 Zügen befahren. Die Strecke führt durch die Gebirgslandschaft der Alpen, über große Brücken und durch lange Tunnels. Miniaturkameras bieten den Besuchern einen Ausblick, wie er sonst nur nach einer anstrengenden Bergwanderung erlebt werden kann. Übertroffen wird dieses Erlebnis nur noch durch die herrliche Aussicht auf den Lichtenfelser Bahnhof, den die Gäste im obersten Stockwerk genießen können. Hier wird außerdem für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Des Weiteren gibt es hier Modelle im Maßstab 1:32 (Spur 1) zu sehen.

Geöffnet ist am 25. Januar von 13.30 bis 16.30 und am 26. Januar von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Die Ausstellung befindet sich im Vereinsheim in der Mühlgasse 9. Eintrittskarten sind am Besuchstag direkt vor Ort erhältlich. Noch mehr interessante Informationen finden sie auf der Homepage der Eisenbahnfreunde Lichtenfels unter www.eisenbahnfreundelichtenfels.de. fw