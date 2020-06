Qualitätssiegel: Auch in Trosdorf weht wieder eine Blaue Flagge

Die Blaue Flagge ist eine internationale Kennzeichnung für umweltbewusste und saubere Badestellen, Yachthäfen und Bootstouren. Für die Saison 2020 hat sich, wie der Landkreis Bamberg mitteilt, neben dem Rudufersee Michelau, dem Staffelsteiner Ostsee, dem Naturbadesee Ebensfeld, dem Motorbootclub Obertheres und dem Yachtclub Forchheim auch der Motor- und Segelbootclub Coburg in Trosdorf erfolgreich um diese Auszeichnung beworben.

Die drei Lichtenfelser Seen und die Yachthäfen an Main und Regnitz sind bayernweit Vorreiter für Qualität und Umwelt. Sie gehören zu den weltweit über 4500 ausgezeichneten Orten. Deutschlandweit erhielten heuer 92 Sportboothäfen und 44 Badestellen die Auszeichnung.

Allerdings gibt es in diesem Jahr keine Verleihungsveranstaltungen. Und vor der möglichen Öffnung der Badeseen frühestens am 8. Juni müssen an jedem einzelnen See noch die Schutz- und Hygienekonzepte geprüft und umgesetzt werden. Bei den schon geöffneten Yachthäfen sind, je nach Anlage, die öffentlichen Sanitäranlagen derzeit noch geschlossen.

Die zentralen Kriterien der Blauen Flagge sind Wasserqualität, Sicherheit und Umwelt. Dabei sind für die Blaue-Flagge-Seen im Landkreis Lichtenfels die Angebote der Umweltstation Weismain ein wichtiger Baustein. Naturführungen bis 15 Personen sind grundsätzlich wieder zulässig. Das Schutz- und Hygienekonzept prüft derzeit das Landratsamt Lichtenfels. Alle Veranstaltungen finden sich, sobald möglich, auf www.veranstaltungskalender.obermain-jura.de. red