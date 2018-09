Qualität für Wanderer schwarz auf weiß

Wandern im Frankenwald, das heißt: "Stille hören", "Weite atmen" und "Wald verstehen" auf dem 242 Kilometer langen Fern-Rundwanderweg "FrankenwaldSteig", der einmal rund um die Region führt, und den 32 "FrankenwaldSteigla", kurzen Halbtages- und Tagestouren, die in der gesamten Region verteilt liegen. " Auf unseren Qualitätstouren begeben sich unsere Gäste auf eine Reise mit allen Sinnen und lernen den Frankenwald aus immer wieder neuen Blickwinkeln kennen", so die Überzeugung von Markus Franz, Geschäftsführer des Frankenwald Tourismus Service Centers. Dass seine Aussagen nicht nur schönes Marketing sind, sondern peniblen Überprüfungen einer Expertenjury standhalten, das haben die Verantwortlichen der Region jetzt zum zweiten Mal in Folge schriftlich bekommen: Im Rahmen der "Tour Natur" in Düsseldorf erhielt der Frankenwald die hochkarätige Auszeichnung "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland", verliehen durch den Deutschen Wanderverband.

Wandern ist bei über 70 Prozent der Urlauber die beliebteste Outdoor-Aktivität und erfreut sich auch bei jungen Leuten wachsender Beliebtheit. Der Deutsche Wanderverband hat deshalb einen Kriterienkatalog erarbeitet, der diese Bedürfnisse abfragt.

Nur die Region, die diese 44 Prüfkriterien erfüllt, erhält das begehrte Gütesiegel "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland". Überprüft werden u.a. die Beschilderungen des Wandernetzes, die Qualität von Gastgebern, Service und Informationen sowie die Organisation der gemeinsamen Arbeit der Akteure, in diesem Fall der Frankenwaldverein e.V. mit seinem großen Helfernetzwerk, der Naturpark Frankenwald e.V. und der Frankenwald Tourismus Service Center. red