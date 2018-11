Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen

Der Landkreis Forchheim sucht nach geeigneten Tagespflegepersonen und startet deswegen Ende Januar 2019 den nächsten Qualifizierungskurs. Bei der Weiterbildung lernen die angehenden Tagespflegepersonen alles über ihren Arbeitsalltag mit Kindern, pädagogische Anforderungen sowie rechtliche und versicherungstechnische Grundlagen. Menschen, die Interesse haben Tagespfleger zu arbeiten, wenden sich für weitere Informationen an Annette Erdmann, Amt für Jugend, Familie und Senioren Forchheim, unter Telefon 09191/862319 oder per E-Mail an annette.erdmann@lra-fo.de. Weitere Informationen über die Kindertagespflege gibt es unter www.lra-fo.de. red