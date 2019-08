Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin

Die bayerische Landwirtschaftsverwaltung bietet die Qualifizierung zum Erlebnisbauern/zur Erlebnisbäuerin an. Betriebsleiter, die ihren Bauernhof zum Erlebnishof ausbauen oder ergänzen wollen, erhalten wichtige Informationen zur Einkommensalternative "Erlebnisorientierte Angebote". Der Informationstag findet am Donnerstag, 19. September, in Regens Wagner in Absberg statt. Bei Interesse für diesen Informationstag sollte man sich bis 9. September über das Internetportal www.diva.bayern.de anmelden. Weitere Informationen gibt es am Landwirtschaftsamt unter Telefon 09561/7691134. red