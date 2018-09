Qualifizierung zum Seniorenbegleiter

Am Freitag, 21. September, startet um 14 Uhr eine kostenlose Qualifizierung zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter im Quartiersbüro Bamberg Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1. Veranstalter sind die Sozialstiftung Bamberg und die Visit-Gruppe. Um den Teilnehmern im Umgang mit älteren Menschen Sicherheit zu geben, vermitteln erfahrene Dozenten an insgesamt 16 Terminen das nötige Wissen. Es gibt Informationen über altersgerechte Ernährung und das Hilfs- und Heilmittelsortiment, bis hin zu Patientenverfügungen oder Wohnraumberatung. Auf Wunsch kann ein Praktikum absolviert werden. Zum Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat. Die Qualifizierungsmaßnahme zum ehrenamtlichen Seniorenbegleiter endet am 8. März. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 0951/50333103 möglich. red