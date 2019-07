Qualifizierte Einzelberatung für Erfinder und Unternehmer

Eine gute Idee zu haben bzw. etwas zu erfinden, ist eine Sache. Diese Idee in eine Innovation umzusetzen und damit Geld zu verdienen, eine andere. Aber wie lassen sich Ideen schützen, und welches ist das richtige Schutzrecht? Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marken- oder Patentanmeldung? Wie können Innovationen vermarktet oder Lizenznehmer gefunden werden? Antworten auf diese Fragen und wichtige strategische Hinweise zur Vorgehensweise bei der Umsetzung ihrer Ideen erhalten kreative Köpfe am Dienstag, 16. Juli, ab 15 Uhr beim Marken- und Patentsprechtag im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG).

Das Zentrum Marke & Patent gibt in Zusammenarbeit mit einem Patentanwalt von der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei advotec. aus Würzburg kostenlos Erstinformationen und berät zur Vorgehensweise bei der Sicherung von Innovationen. In jeweils 30-minütigen Einzelgesprächen können Unternehmer, Gründer oder auch Hobbyerfinder vertraulich ihre Idee vorstellen und grundlegende Fragen, wie zum Beispiel zur Schutzfähigkeit ihrer Erfindung und zu den möglichen Schutzrechten individuell von Fachleuten beantwortet bekommen.

Fördermittel

Innovative Unternehmer und Gründer erhalten zudem Auskunft über die Voraussetzungen für eine staatliche Unterstützung bei der Patentanmeldung und der wirtschaftlichen Verwertung eines Patents. Mit dem Förderprogramm WIPANO (Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen) sind staatliche Zuschüsse von bis zu 16 000 Euro für erstmalige Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen möglich.

Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen sowie die erforderliche Anmeldung zum kostenfreien Sprechtag im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, sind ab sofort für alle Interessierten unter Tel.: 0971/723 60, per E-Mail an: buero@rsg-bad-kissingen.de oder im Internet unter www.rsg-bad-kissingen.de möglich. red