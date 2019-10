Qualifikationsturnier des Coburger Mohr

Für den karnevalistischen Tanzsport hat die Session mit den ersten Qualifikationsturnieren für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft bereits Ende September begonnen. In diesem Jahr hat die Tanzsportgarde Coburger Mohr die Ehre, das erste fränkische Qualifikationsturnier der Session 2019/2020 am 12. und 13. Oktober in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ausrichten zu dürfen. Es werden etwa 700 Tänzerinnen und Tänzer erwartet, die in den Altersklassen Jugend (6 - 10 Jahre), Junioren (11 - 14) und Ü15 (ab 15 Jahre) jeweils in den Disziplinen weibliche Garde, Tanzmariechen und Schautanz um die Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft tanzen. Selbstverständlich starten auch die Gruppen und Solisten des Coburger Mohr in Bad Staffelstein in die Session und zeigen in allen Disziplinen komplett neue Choreografien. Restkarten für Kurzentschlossene können per E-Mail unter kartenverkauf@coburger-mohr.de, telefonisch unter 0171 / 77 29 010 bei Rolf Stirtzel reserviert werden oder sind an der Tageskasse in der Adam-Riese-Halle erhältlich. Beginn der Veranstaltung ist an beiden Tagen um 9 Uhr. red