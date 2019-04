Qualen Jesu erlebbar gemacht

Leiden und Klangsinnlichkeit gehören zusammen in der Musik, insbesondere in der vorösterlichen Zeit. Mit der Passionsmusik "Membra Jesu nostri" von Dieterich Buxtehude rücken die Qualen Jesu am Kreuz in den Mittelpunkt von Betrachtungen.

In sieben Abschnitten werden dabei Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht allegorisch gedeutet und den Zuhörern zum Miterleiden unter dem Kreuz anschaulich vor Augen und Ohren geführt. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann hatten sich am späten Sonntagnachmittag vor dem großen Altarkreuz der Martin-Luther-Kirche Lorenz-Bach-Chor, Instrumental-Collegium Lichtenfels und die Solisten Stephanie Spörl und Andreas Thiel versammelt und gossen den Kantatenzyklus in eine nachhaltig bewegende musikalische Form.

Organist in Lübeck

Zu Beginn des einstündigen Konzerts hatte Dekanin Stephanie Ott-Frühwald die Komposition als Werk beschrieben, die in Bildern und Kunstwerken die Qualen verdeutlicht, die Jesus auf sich nimmt, um die Menschen zu erlösen. Dieterich Buxtehude, der Schöpfer der Passionsmusik, wurde vermutlich um 1637 in Helsingborg geboren, besuchte dort die Lateinschule und erhielt seine musikalische Ausbildung von seinem Vater, der dort seit 1642 als Organist tätig war. Im Jahr 1668 wurde er Nachfolger von Franz Tunders als Organist an der Marienkirche in Lübeck. Er führte die von seinem Schwiegervater begründeten Abendmusiken fort, die ihn als Komponisten und Orgelvirtuosen weithin bekannt machten.

Berühmte Musiker wie etwa Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel nahmen teilweise lange Reisen auf sich, um bei Buxtehude zu lernen.

Siebenteilige Passionsmeditation

Sein vielfältiges kompositorisches Schaffen umfasst neben zahlreichen Orgelwerken eine große Zahl Vokalwerke sowie Instrumentalmusik für verschiedene Besetzungen. Dieterich Buxtehudes Kantatenzyklus "Membra Jesu Nostri" ist eines der außerordentlichsten Musikwerke des 17. Jahrhunderts. Anhand einer mittelalterlichen mystischen Textvorlage entwickelte der Lübecker Organist eine siebenteilige Passionsmeditation, die sich deutlich von der protestantischen Tradition der Betrachtung der Passion Christi abhebt.

Das Werk hat der Komponist seinem Freund, dem schwedischen Hofkapellmeister Gustav Düben, gewidmet. Den Text seiner Passionsmusik hat Buxtehude der mittelalterlichen Passionsbetrachtung "Salve mundi, salutare" des Zisterziensermönches Arnulf von Löwen entnommen und ergänzte ihn durch ausgewählte Stellen aus dem Alten und Neuen Testament. Die sieben mittelalterlichen Gedichte waren im 17. Jahrhundert sehr verbreitet und beliebt - bei Protestanten wie Katholiken gleichermaßen.

Formal folgt Buxtehude einer gleichbleibenden, klaren Struktur: Nach einer kurzen instrumentalen Einleitung steht zu Beginn und am Ende jeder Kantate die Vertonung eines Bibelspruches.

Die Erstaufführung in der Martin-Luther-Kirche überzeugte in jeder Hinsicht. Lorenz-Bach-Chor und Instrumentalkollegium mit Heinz Wilk (Violine), Alfred Förner (Violine), Hartmut Müller (Cello) und gelang die präzise Zeichnung aller Partien, Sopranistin Stephanie Spörl aus Forchheim und Bariton Andreas Thiel aus Kronach warteten mit einem unverwechselbaren Timbre auf. Das Klangbild der Darbietung wirkte rund und stimmig. Zu Gehör gebracht wurde eine mitfühlende Passionsmusik, die den Zuhörer nachdenklich macht, zugleich aber auch hoffnungsfroh stimmt und Mut verleiht.

Und so konnten sich die Sänger, die seit einem Vierteljahr diesen Auftritt geprobt hatten, und ebenso die Instrumentalisten mit den Solisten über reichen Applaus freuen. Der Dank des Auditoriums galt ebenso Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann, der nicht nur als Dirigent aktiv wurde, sondern das Werk simultan auch auf einer Truhenorgel begleitete. Welch eine passende Fügung, dass das große Amen mit dem Glockenschlag der Kirchturmuhr endete.