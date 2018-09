Quadratmeter 75 Euro in der "Weiherleite"

Für das Baugebiet "Weiherleite" in Unterwinterbach wurde der Grundstückspreis festgelegt. 75 Euro wird der Quadratmeter Bauland (inklusive Erschließung) kosten. Bei Anwendung des Mono-Systems kommen 1500 Euro je Grundstück dazu. Dieses System, bei dem alle Leitungen in Boxen zusammenlaufen, macht Revisionsschächte auf den Grundstücken unnötig. Wie Bürgermeister Lottes mitteilte, gibt es für sechs der acht Grundstücke Interessenten. see