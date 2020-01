Quad und Auto kommen sich in die Quere

Nach rechts in den Grünstreifen fuhr am Sonntagnachmittag ein 33-Jähriger mit seinem überdachten Quad, um anschließend auf der Staatsstraße zwischen Steppach und Oberndorf zu wenden. Dabei kollidierte er seitlich mit dem vorbeifahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß beschädigt, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von knapp 5000 Euro.