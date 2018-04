Quad-Fahrt endet an Baum

Die Weipelsdorfer Straße befuhr am Sonntagabend ein 18-Jähriger mit seinem Quad, als er mit seinem Fahrzeug ins Bankett geriet, das Lenkrad verriss und gegen einen Baum prallte. Mit schweren Verletzungen musste der junge Mann ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.