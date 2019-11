Qigong zum Kennenlernen

Am Samstag, 7. Dezember, findet von 10 bis 12 Uhr ein Qigong-Kurs (Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform) im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus Forchheim, Paul-Keller-Straße 17, statt. Die Anmeldung läuft bis Mittwoch, 27. November, unter Telefon 09191/6155287 oder per E-Mail an mgh@forchheim-nord.de. red