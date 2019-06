"Qigong im Park" erneut in Knetzgau

Zum elften Mal findet in diesem Jahr die bundesweite Aktion "Qigong im Park" statt. Auch in Knetzgau gibt es dieses Angebot unter der Leitung von Walter Karg. Alle Interessierten können mitmachen und so die wohltuende Wirkung von Qigong am eigenen Leib erfahren. Die Kurse finden im Juli immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr im Schlosspark in Oberschwappach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Weitere Informationen gibt es bei Walter Karg (Telefonnummer 09527/1651), wie die Volkshochschule für den Landkreis Haßberge gestern mitteilte. red