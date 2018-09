Qi Gong und Yoga

Die psychosoziale Krebsberatungsstelle Bayreuth bietet ab Dienstag, 11. September, von 10 bis 11.30 Uhr einen Qi-Gong-Kurs für Betroffene und Angehörige an. Bewegung, Atem und Vorstellungskraft werden zusammengeführt, um die körperliche Gesundheit und das psychische Wohlbefinden zu fördern. Der Kurs wird von Gottfried Ströhlein geleitet. Weitere drei Kurstermine sind am Montag, 24. September, am Montag, 1. Oktober, und am Dienstag, 23. Oktober.

Ebenso angeboten wird ab Donnerstag, 13. September, ein Yoga-Kurs speziell für an Krebs Erkrankte. Geleitet wird er von Margarete Geppert. Die weiteren sieben Kurstage sind immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr.

Anmeldung und weitere Infos für beide Kurse, die in den Räumen der Krebsberatungsstelle Bayreuth, Maximilianstraße 52 - 54, stattfinden, unter Telefon 0921/1503044.