Qi Gong und Meditation für Anfänger

Der Kurs ist als Schnupperkurs für Interessierte vorgesehen, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, zu erfahren, was Qi Gong bedeuten kann. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in leicht zu lernende Atem-Bewegungs- und Entspannungsübungen. Die Qi Gong-Übungen sind Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin. Der Kurs beginnt am Dienstag, 30. April, 17 Uhr, beim BRK, Friesener Straße 46, Raum Haßlach. Anmeldung bei der VHS, Tel. 09261/60600 oder über www.vhs-kronach.de. red