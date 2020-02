Q-12-Konzert beleuchtet das Leben eines Schülers

Am Herder-Gymnasium organisieren und veranstalten die Schüler der Oberstufe jeweils ein Konzert in der elften und zwölften Klasse selbst. Das Konzert der Q 12 fand an zwei Tagen statt. In der jeweils gut besuchten Schulaula begeisterten die Schüler die Zuschauer mit ihren Darbietungen zu dem Thema "Our Journey".

Passend zum Thema wurde anhand verschiedener Auftritte das Leben eines Schülers dargestellt. Situationen wie die erste Liebe, Freundschaft oder der Führerschein durften nicht fehlen und wurden mit Liedern von Ed Sheeran, Wincent Weiss, Pink Floyd und vielen weiteren Künstlern beschrieben. Neben dem Chor, der Lieder wie "Viva La Vida" oder "Auf Uns" sang, wurden auch Blasorchesterstücke wie "Shut up and Dance" und "Circle of Life" gespielt.

Das abwechslungsreiche Programm, durch das zwei Moderatoren auf eine lustige, charmante Art führten, wurde außerdem noch mit Einzelauftritten der Schüler gefüllt. Tanz, Rap und Gesangseinlagen wurden dem Publikum geboten. Auch die Lichter- und Lasershow zu den einzelnen Auftritten, die durch die Firma SLD-Mediatec aus Nürnberg möglich gemacht wurde, ließ das Konzert zu etwas Besonderem werden. red