PWG hält Stadtgespräch

Die Parteilose Wählergruppe FW Freie Wähler (PWG) e.V. Bad Brückenau organisiert am kommenden Donnerstag, 22. August, das nächste Stadtgespräch. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus Breitenbach in Römershag. Al le Bürger sind zu dem Treffen eingeladen, heißt es in der Pressenotiz des Vorsitzenden Jonathan Kirchner.

Katharina Heger wird einen Vortrag zur Stadtentwicklung halten. Die Riedenbergerin hat ihre Masterarbeit über Stärken und Schwächen der Kurstadt verfasst und das Potenzial der Bad Brückenauer Innenstadt herausgearbeitet. Im Anschluss an den Vortrag steht Katharina Heger noch für Fragen und zur Diskussion bereit. red