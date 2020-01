PV-Anlage das Thema

Der Gemeinderat Rugendorf trifft sich am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Rathaus zur nächsten Sitzung. Beraten wird über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan für das Sondergebiet "Photovoltaikanlage Rugendorf-Südwest" mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde. Weiter geht es um einen Antrag der Feuerwehr Zettlitz auf Kauf eines gebrauchten Tragkraftspritzenfahrzeugs, die Errichtung von Zaun- und Toranlagen an den Spielplätzen und am Kindergarten in Rugendorf und um die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für 2020. red