"Putziger" Start ins Frühjahr

Mit einer Aktion der Kinder und Erwachsenen startete der Gartenbauverein in das Frühjahr. Gemeinsam wurden mehrere Grünflächen in der Ortschaft auf Vordermann gebracht, nachdem bereits in den Wochen vorher am Friedhof ein Großeinsatz stattfand. Die Kinder befreiten zusammen mit den Jugendbetreuerinnen die Umgebung von achtlos entsorgtem Müll und brachten ihn mit Bollerwagen zur Sammelstelle. Über so manche Fundstücke wunderten sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Foto: Jürgen Hagel