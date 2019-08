Putzfirma putzt nicht

Opfer einer Betrügerei wurde eine 67-Jährige, wie die Polizeiinspektion in Haßfurt berichtet: Die Frau war auf das verlockende Angebot einer augenscheinlich regional ansässigen Steinreinigungsfirma eingegangen. Sie hatte den Flyer in der Zeitung entdeckt. Beim Ortstermin wurde ein Vertrag geschlossen und zwei Mitarbeiter reinigten den Hof. Die Arbeiten waren jedoch in weniger als einem Drittel der vereinbarten Zeit abgeschlossen. Die Täter verlangten einen überteuerten Betrag im unteren vierstelligen Bereich, obwohl ihre Kundin mit der Leistung nicht zufrieden war. Da der Frau die Sache dubios erschien, nahm sie Kontakt mit der Polizei auf. Die Täter konnten aufgegriffen werden. Es zeigte sich, dass die Firmenanschrift in Haßfurt erfunden war, es handelte sich um ein Wohnhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen melden sich unter Ruf 09521/9270.

Die Polizei rät: Vertrag oder Rechnung genau ansehen (Firmenanschrift, Umsatz-Steuer-ID); bei Freunden und Bekannten über die Firma erkundigen oder im Internet recherchieren; nie per Vorkasse zahlen (Barzahlung sollte hellhörig machen); zweites Angebot einholen; bei Zweifeln zur Polizei gehen. red