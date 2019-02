Putzen ist das Thema in der Waldorfschule

Die Freie Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt veranstaltet in der Schulaula einen Vortrag und einen Workshop unter dem Motto "Putzen lieben! Geht das?" mit Buchautorin und Reinigungsfachfrau Linda Thomas. In ihrem Vortrag am Freitag, 22. Februar, um 19.30 Uhr und in ihrem Workshop am Samstag, 23. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr lässt sie die Teilnehmer an ihren vielfältigen Erfahrungen auf diesem Gebiet teilhaben und zeigt einen Weg auf, der weit über die nur äußerlich vollzogene Raumpflege hinausgeht. Der Vortrag ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Für den Workshop wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Zur Teilnahme am Workshop ist eine Anmeldung im Schulbüro unter schulbuero@waldorfschule-hassfurt.de oder unter Telefon 09521/610 657 erforderlich. red