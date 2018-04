Putz in Fischbach und Wötzelsdorf

Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Fischbach und seiner Jugendgruppe "Fischbachs frecha Früchtla" trafen sich erstmalig zu einem Rama dama. Dabei machten sie reiche "Beute". Bei dieser erstmals organisierten Müllsammel- und Aufräumaktion wurde sowohl in der Natur als auch teilweise in Wohngebieten, Straßenrändern und Wanderwegen Müll zur fachgerechten Entsorgung gesammelt. Mit Müllsäcken, Handschuhen, Warnwesten, Müllzwickern und Bollerwagen bestens ausgestattet, befreiten die Umweltschützer Straßengräben von Fischbach bis nach Seibelsdorf, von Fischbach über Wötzelsdorf bis nach Gössersdorf, den Flurbereinigungsweg von Wötzelsdorf Richtung Seibelsdorf sowie den Brunnenweg entlang der Fischbach und den Freizeitpark von allerhand Müll. Bei der Müllsammlung kam manch Seltsames ans Tageslicht. So bestand die Ausbeute der Aktion unter anderem aus unzähligen Pfandglasflaschen, Verpackungen, Rohren, Reifen, Benzinkanistern, Töpfen, Bekleidung und vielem mehr.



Eis und Gutscheine

Bei der Säuberungsaktion wurde allen Teilnehmern deutlich vor Augen geführt, wie sich weggeworfener Müll auf die Umwelt auswirken kann. Schnell wurde dabei klar, dass es sich bei vielen ihrer gefundenen "Schätze" nicht einfach um achtlos Weggeworfenes handelt, sondern einiges davon ganz bewusst hier "entsorgt" wurde. Nach getaner Arbeit ließen sich die Müllsammler an der Vereinshütte des OGV Fischbach verdientermaßen je eine große Portion Eis schmecken. Jedes Kind erhielt als Dank und als Überraschung Gutscheine für die Sommerrodelbahn geschenkt. hs