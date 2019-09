Puttengruppe eines Aschacher Künstlers

Eine Puttengruppe des Aschacher Künstlers Balthasar Schmitt weilt auf dem Kissinger Kapellenfriedhof. Der 1858 in Aschach geborene Bildhauer Balthasar Schmitt blieb zeitlebens seinem Heimatort trotz einer prächtigen Villa in einem Nachbarort von München eng verbunden. Er kam jedes Jahr längere Zeit zum Urlaub in seinem Geburtshaus in Aschach, das er von dem Münchner Architekten Prof. Jakob Angermair hatte planen lassen. Schmitt starb 1942 in München und wurde auf dem Friedhof von Aschach begraben.

Bei einem Heimaturlaub hat er wohl eine Puttengruppe, signiert mit "B.S", an die Familie Schmitt in Aschach verkauft. Leider ist diese nicht datiert.

Die Familie Schmitt hat mit der Puttengruppe ihr Familiengrab auf dem Bad Kissinger Kapellenfriedhof geziert. Die Helfergruppe, die ehrenamtlich bei der Pflege des Kapellenfriedhofs mithilft, hat bei einem Arbeitseinsatz festgestellt, dass es sich um ein Gruftgrab handelt. Sie haben bei der Aktion zwei Eisenringe freigelegt, in denen die Grabplatte abgehoben werden konnte.