Pure Lebensfreude

Marienweiher - Unter dem Motto "Glaube - Hoffnung - Liebe" steht am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr ein Konzert in der Basilika Marienweiher, das sicher wieder viele Besucher begeistern wird. Hinter dem Namen "Schola Akanamandla" verbirgt sich eine Gruppe, die sich der modernen Kirchenmusik verschrieben hat. Die Formation ist nicht zum ersten Mal in der päpstlichen Basilika zu Gast.

Die Sänger und Musiker bieten durch ihre mitreißenden Rhythmen die Möglichkeiten, etwas Auszeit vom Alltag zu nehmen - genau das Richtige für einen sonntäglichen Spätnachmittag.

Das Repertoire der Formation umfasst moderne Kirchenlieder, Gospels, Spirituals und Lieder afrikanischen Ursprungs sowie Songs mit individuellen Texten, Oldies, aber auch Irish Folk und manchmal auch Shanties und Seemannslieder. Die Gruppe arrangiert ihre Lieder selbst und lässt sich auch gerne eigene Texte einfallen.

"Akanamandla" kommt aus der afrikanischen Xhosha-Sprache und bedeutet im übertragenen Sinne "Gott ist mit uns - das Böse hat keine Macht über uns". Mit positiver Energie und purer Lebensfreude möchte die Gruppe die Hektik der Zeit vergessen lassen.

Der Eintritt ist frei - Spenden sind erwünscht. kpw