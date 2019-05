Puppentheater kämpft gegen Mobbing im Internet an

Am Dienstag, 30. April, war die Theatergruppe "Urania - Wissen macht Theater" im Rahmen eines Präventionsprojekts, unterstützt durch den Weißen Ring, zu Gast an der Adalbert-Stifter-Schule in Forchheim. Mit ihrem Puppentheaterstück zum Thema Cybermobbing griffen Ivonne Fischer und Kay Haberkorn das sensible, aber immer wichtiger werdende Themenfeld Cybermobbing auf. Anhand der Puppen "Pepa", "Picture" und "Maus" wurden den Dritt-, Viert- und Fünftklässlern die Auswirkungen von Mobbing im Internet nähergebracht.

Mit vielen guten Ideen und Beiträgen brachten sich die Schüler immer wieder lebhaft in die realitätsnahen Situationen ein und wurden somit selbst Teil der Handlung. Diese aktive Auseinandersetzung mit dem schwierigen Thema führte zum Einfühlen in die Gefühlslage der Hauptperson und zum Nachdenken der Schüler über ihr eigenes Verhalten im Internet und im Allgemeinen. red