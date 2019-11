Puppentheater in der Stadtbücherei

Am morgigen Sonntag laden Jugendbeauftragte Janine Brunecker und die Stadtbücherei St. Martin um 15 Uhr zum Puppentheater ein. Die Fröhliche Kinderbühne spielt "Chrissie und das Weihnachtswunder", ein geheimnisvolles Puppentheaterstück mit viel Musik von Franziska Fröhlich und Siggi Michl, das alle Kinder ab drei Jahren begeistern wird. Chrissie nimmt allen Mut zusammen und beantwortet die Wunschzettel der Menschenkinder mit der Bitte, dass es sich dieses Jahr auch mal etwas wünscht. Die Kinder sind verblüfft und ratlos, doch dann fallen ihnen nach und nach tolle Überraschungen für Chrissie ein. Eine davon ist so besonders, dass sich Chrissie neugierig auf einen abenteuerlichen Weg macht. Das Stück, das etwa 50 Minuten dauert, wird in der Stadtbücherei im Kastenhof (Kirchplatz 9) gespielt. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Foto: privat