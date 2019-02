Puppentheater gastiert im Stadtschloss

Das Karfunkel-Figurentheater zeigt am Samstag, 9. Februar, um 16 Uhr im Stadtschloss das Stück "Yakari - der kleine Indianerjunge". Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um Freundschaft, Zusammenhalt und die Liebe zur Natur und den Tieren. Die Bühnenbilder und die Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn). Infos unter Telefon 0177/3322227. red