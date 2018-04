Puppendoktor hält im Museum Sprechstunde

In wenigen Wochen trifft sich beim Internationalen Puppen-Festival in Neustadt und Sonneberg wieder alles, was in der Sammlerszene Rang und Namen hat. Wer seine Puppen und Teddybären für dieses große Ereignis noch reparieren und herausputzen lassen möchte, hat am morgigen Sonntag, 15. April, dazu die Gelegenheit. In seiner Sprechstunde im Puppenmuseum von 13 bis 15 Uhr behandelt Puppendoktor Thomas Packert die typischen Leiden langjährig geliebter Spielgefährten und verhilft ihnen zu einem frühlingsfrischen Aussehen. red