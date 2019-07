Puppendoktor gibt Tipps in seiner Sprechstunde

In seiner nächsten Puppensprechstunde am Sonntag, 21. Juli, von 13 bis 15 Uhr im Puppenmuseum gibt Puppendoktor Thomas Packert Tipps zur richtigen Aufbewahrung von antiken Puppen während der Sommerzeit. Insbesondere Celluloid- und Kunststoffpuppen aber auch Porzellanpuppen mit Lederkörpern leiden unter hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Wie die Puppenschätze noch lange erhalten werden können, erfahren die Besucher in der Puppensprechstunde. Sollte die Puppe bereits einen Hitze- oder Bruchschaden erlitten haben, weiß Thomas Packert ebenfalls Rat und erstellt vor Ort Kostenvoranschläge für eine fachgerechte Reparatur. Wer nicht in die Sprechstunde kommen kann, darf seinen Patienten auch gerne täglich von 11 bis 16 Uhr zur stationären Aufnahme ins Museum bringen.

Übrigens: An jedem Mittwoch in den Sommerferien finden im Puppenmuseum verschiedene Kreativprogramme für Kinder statt. Dieses Jahr geht es anlässlich des 200. Jubiläums von Victoria & Albert um einen berühmten Zeitgenossen des Jubelpaares: Friedrich Fröbel, Erfinder des Kindergartens, der Mitte des 19. Jahrhunderts vielfältige Beschäftigungen für Kinder entwickelt hat. Informationen auf www.coburger-puppenmuseum.de oder telefonisch unter 09561/89-1480. red