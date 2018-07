Puppendoktor berät bei Hitzeschäden

red



In seiner nächsten Puppensprechstunde am Sonntag, 8. Juli, von 13 bis 15 Uhr im Puppenmuseum gibt Puppendoktor Thomas Packert Tipps zur richtigen Aufbewahrung von antiken Puppen während der heißen Jahreszeit. Insbesondere Celluloid- und Kunststoffpuppen, aber auch Porzellanpuppen leiden unter hohen Temperaturen. Sollte die Puppe bereits einen Hitze- oder Bruchschaden erlitten haben, weiß Packert ebenfalls Rat. Wer nicht in die Sprechstunde kommen kann, darf seinen Patienten auch gerne täglich von 11 bis 16 Uhr zur stationären Aufnahme ins Museum bringen.