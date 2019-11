Puppen und Bären als Zeitzeugen

Die Weihnachtsausstellung im Museum im "Amtshausschüpfla" zeigt keine neuwertigen Puppen und Bären, alle waren sie im Gebrauch, manche sind auch schon recht alt.

Puppen und Bären sind Zeitzeugen, sie erzählen viel aus der Zeit, als sie von ihren kleinen Besitzern geliebt wurden. Das Museum im Amtshausschüpfla sammelt kein Spielzeug, weil es wertvoll ist oder original verpackt. Es wird Spielzeug gesammelt, das im Gebrauch und ganz "alltäglich" war und deshalb viel erzählen kann. Die Eröffnung ist am ersten Advent, Sonntag, 1. Dezember, 11 Uhr. Um 16 spielt am Museum im "Amtshausschüpfla" der Frauenauracher Posaunenchor vorweihnachtliche Musik. Öffnungszeiten sind am 1. Dezember, von 11 bis 17 Uhr, am 8. Dezember und 6. Januar von 13 bis 17 Uhr. red