Punsch mit der CSU im Berggebiet

Die CSU-Stadtratskandidaten aus dem Berggebiet, Gerhard Seitz und Ismael Gök, laden am heutigen Nikolaustag auf eine Tasse "Punsch mit der CSU" ein. Zwischen 11 und 13 Uhr erwarten die beiden Vertreter der Berg-CSU interessierte Bürger zum Austausch. Treffpunkt ist am Rewe-Markt Rudel in der Würzburger Straße. red