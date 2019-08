Punktlandung zur Kerwa

Die Limmersdorfer Lindenkirchweih, die in wenigen Tagen wieder gefeiert und Tausende Besucher anziehen wird, verkörpert ein jahrhundertealtes und ursprünglich weit verbreitetes Brauchtum, das heute nur noch in wenigen Orten Oberfrankens und Thüringens in seiner alten Form gepflegt wird.

Uralte Tanzlinde

Im Mittelpunkt der Lindenkirchweih steht die uralte Tanzlinde, in deren Baumkrone ein Tanzpodest eingebaut ist. Festlich gekleidete Kerwaburschen und -madla tanzen zu Tanzkapellenmusik Dreher und Walzer. In Limmersdorf wird das Fest seit 1729 in den Tagen um Bartholomä (24. August) gefeiert. Es bildet den unbestrittenen gesellschaftlichen Höhepunkt des dörflichen Lebens und verkörpert eine den Ort maßgeblich prägende Tradition.

2015 wurde die Limmersdorfer Lindenkirchweih als ein herausragendes Beispiel für lebendige kulturelle, identitätsstiftende Ausdrucksform in die bundesweite und 2016 in die bayerische Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im vergangenen Jahr erhielt die Limmersdorfer Lindenkirchweih außerdem den bayerischen Heimatpreis.

Die Marktgemeinde Thurnau hat es zusammen mit dem Architekturbüro Drenske, Kulmbach, und den beteiligten Firmen geschafft, das ehemalige Gemeindehaus über das Amt für Ländliche Entwicklung mit Mitteln der Förderoffensive Nordostbayern in einer Art "Punktlandung" grundlegend zu sanieren. Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU): "Wir haben mit den Arbeiten im Frühjahr dieses Jahres begonnen und es sind nur noch kleinere Endarbeiten zu machen, aber vom Grundsatz her ist das Gebäude dann fertig und auch zur Lindenkirchweih in wenigen Tagen benutzbar."

Das ehemalige Gemeindehaus unterhalb der Tanzlinde, das im Besitz der Marktgemeinde ist, wird später - wie bisher auch - von den örtlichen Vereinen genutzt. Die Finanzierung der Gesamtkosten von rund 550 000 Euro über die Förderoffensive Nordostbayern war für den Markt Thurnau ein Glücksfall: "Wir hatten aber auch mit dem Architekturbüro Drenske einen guten Planer und mit dem Thurnauer Berthold Popp einen örtlichen Bauleiter, der alles im Griff hatte." Wie Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) erklärte, war es für den Markt Thurnau wichtig, eine Struktur in dem Gemeindehaus zu schaffen. Dazu gehören auch ein behindertengerechtes WC und ein großer Gemeinschaftsraum, in dem der Verein zum Erhalt der Lindenkirchweihtradition vorwiegend sein Domizil hat.

Sämtliche Räume wurden mit neuen Böden ausgestattet und das Gebäude wurde auch energetisch saniert.

Das Obergeschoss wurde so ausgebaut, dass es individuell genutzt werden kann, also theoretisch auch für eine Gemeindewohnung oder für einen Jugendraum.

Bürgermeister Bernreuther dazu: "Das entscheidet aber erst noch der Marktgemeinderat, was wir da genau für eine Nutzung vornehmen." In der Planung befinden sich noch der Umbau von weiteren Gebäuden am Tanzlindenplatz zur Einrichtung eines Ausstellungs- und Dokumentationszentrums zu Tanzlinden und Tanzlindenbrauchtum sowie eine Umgestaltung des Tanzlindenareals zur Sicherung des Kirchweihbetriebes. "Dieses Maßnahmenprojekt wurde bei verschiedenen anderen Fördergebern angemeldet und der Schlüsselfördergeber, dass es überhaupt funktionieren kann, ist ,Leader'", so Bernreuther

Die Lokale Aktionsgruppe Kulmbacher Land e.V. hat vor wenigen Wochen ihre grundsätzliche Zustimmung erteilt und stellt aus ihrem Projektbudget einen Betrag von bis zu 370 000 Euro als Anteil an der Gesamtförderung von 1 Million Euro zur Verfügung. Es ist aber noch nicht die finale Zustimmung, wie Bernreuther deutlich macht: "Über die Zustimmung zum Leaderprojekt Kirchweihprojekt Limmersdorf sind wir erst einmal sehr dankbar, aber trotzdem muss ich bremsen, dass wir das Projekt erst dann angehen können, wenn auch alle Fördergeber ihre Zustimmung erteilen. Der Gemeinderat hat unter bestimmten Voraussetzungen die Zustimmung erteilt. Von daher freue ich mich, dass jetzt die ersten Bewilligungen da sind, muss aber gleichzeitig sagen, dass wir noch auf Einige warten. Wenn die kommen, werden wir mit dem Projekt wieder in die Vollen gehen. Ich bin unserem Landrat und auch Bezirkstagspräsident Henry Schramm in diesem Zusammenhang sehr dankbar, dass sie sich bei verschiedenen Fördergebern einsetzen."

Tradition begreifbar machen

Zur Dokumentation und didaktischen Aufbereitung der Limmersdorfer Lindenkirchweih soll eine ganzjährig kostenlos zugängliche Freilichtdokumentation samt Archiv und Bibliothek auf dem Festgelände eingerichtet werden. Sie soll anhand von Modellen, Dioramen, Bild-, Text- und Filmmaterial die Tradition erklären und dem Besucher auch außerhalb der Kirchweih einen lebendigen Eindruck dieses besonderen Festes geben. Ferner soll die Erschließung des Festgeländes vom rückwärtigen Bereich aus erfolgen, so dass ein störungsfreier Festbetrieb gewährleistet werden kann und der Denkmalbestand nicht länger gefährdet wird.

Zweiter Bürgermeister Veit Pöhlmann (FDP), der zugleich Vorsitzender des Vereins der Förderung und Erhaltung der Limmersdorfer Lindenkirchweihtradition ist, stellt fest: "Wir sind erst einmal dankbar, dass der Markt Thurnau die erste Maßnahme mit dem Gemeindehaus gemacht hat. Für die weiteren in der Planung befindlichen Maßnahmen ist entscheidend, dass Leader zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung eingestiegen ist. Da geht es um die Infrastruktur um den Lindenplatz, die die Lindenkirchweih von der anderen Seite her erschließt. Da sind wir dran und es wird versucht, es durch Zuschüsse möglich zu machen und es wird hoffentlich erfolgreich sein. Unsere Aufgabe ist es, das Ganze zu einem Konzept zu machen, das auch finanzierbar ist."