Punkt für Punkt zur Bilderwelt

Mit Arbeiten des Graphikers Peter Fröhlich geht die diesjährige Reihe "Kunst im Treppenturm" im Kaufhaus Karstadt zu Ende. Der talentierte Autodidakt aus Bamberg, früher im Berufsleben als Porzellanmaler in Bad Staffelstein und als Drucker in diversen Bamberger Druckereien tätig, bevorzugt eine fotorealistische Malweise. Vor zwei Jahren dann suchte er nach neuen Möglichkeiten des bildnerischen Ausdrucks. Er begann, sich mit speziellen Tuschestiften einer gänzlich neuen Machart zu widmen: der graphischen Auflösung seiner Sujets, die er jetzt mit nichts anderem als mit schwarzen Punkten auf weißem Grund abbildete.

So spartanisch wie seine gestalterischen Mittel, so schlicht wurden nun auch die Themen des Künstlers. "Es sind überwiegend unprätentiöse Motive, die Fröhlich auf seinen Bildern wiedergibt: scheinbar achtlos abgelegte alte Schrauben, Quitten auf einem grob behauenen Holzbalken vor wildwucherndem Efeu, einfache Küchenhelfer aus verbogenem Blech mit abgesprengter Emaillebeschichtung", fasste der Kurator der Ausstellungsreihe, der Bamberger Kunsthistoriker Matthias Liebel, in seiner Einführungsrede die Bildwelten von Peter Fröhlich zusammen. Nichts Außergewöhnliches, eher das Unscheinbare, ja das Banale, das durch seine Bildwerdung allerdings am Ende dann doch die besondere Aufmerksamkeit des Betrachters erlange. Liebel: "Zurecht, wie sich zeigt, denn in solchen profanen Bildwelten steckt manchmal ein ganz besonderer pittoresker Charme."

Mit Bedacht bringt der Künstler seine Motive "Punkt für Punkt", so der Titel der gezeigten Ausstellung, auf die Bildfläche. Druckstark und eng neben einander gesetzte Markierungen verdichten sich zu dunklen Schattenfeldern, in größeren Abständen aufgetragene Tupfen lichten den Bildgegenstand zu hellen Partien und verschwistern ihn mit dem Weiß des Papiers. ML